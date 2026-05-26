Extra, Videók :: 2026. május 26. 17:32 ::

"A Metának már nemcsak EP-képviselője, hanem kormányfője is van hazánkban" - Novák-Magyar csörte a parlamentben

„Az elmúlt években joggal kritizálták sokan, kritizáltuk mi is a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az Országgyűlésen. De arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció. Most azonban ezt is megoldották a Big Tech cégek reklámadójának eltörlése érdekében. Persze nem meglepő azok után, hogy a Metának már nemcsak EP-képviselője van a tiszás Dávid Dóra személyében, hanem kormányfője is hazánkban. Persze azért a Shell, a Globsec, az Erste Bank és a Pfizer is képviselteti magát a Tisza-kormányban” – hívta fel a figyelmet Novák Előd a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, 79 oldalas indítvány kapcsán, melynek nagykoalíciós elfogadásakor nem lehetett hozzászólni.

Most Magyar Péter válaszolt, pedig interpellációkra nem a mindenkori miniszterelnök szokott felelni. Novák Előd viszonválaszában azt is megfejtette, miért a kormányfő reagált.