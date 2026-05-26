Anyaország :: 2026. május 26. 20:26 ::

Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkezett a MÁV vezérigazgatója

A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt – erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden.

A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben – írta. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszereinek fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek.

A MÁV folytatja a célzott utastájékoztatási csatornák kiépítését, javítja a használatukat, szükség esetén pedig máskor is kérni fog pótló buszokat a BKK-tól - jelezte a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt szerint a hosszú hétvége tapasztalatai alapján még több jól képzett utasmenedzser bevetésére is szükség van a csúcsforgalmat bonyolító időszakokban. A terepen dolgozó munkatársak tevékenységével a visszajelzések alapján az utasok a hétfői eset idején is elégedettek voltak – olvasható a bejegyzésben.

A Kelenföldi pályaudvaron a hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt Astride mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalán, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni.

(MTI)