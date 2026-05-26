2026. május 26. 21:11

Uniós biztos: az EU segélycsomagot mutat be a közel-keleti válság által sújtott gazdálkodók támogatására

Az Európai Bizottság a 2027-es költségvetési javaslattal együtt segélycsomagot mutat be júniusban a közel-keleti válság által sújtott gazdálkodók támogatására - közölte Christophe Hansen mezőgazdaságért felelős uniós biztos kedden Brüsszelben.

A tagországok mezőgazdasági minisztereinek tanácskozását követően tartott sajtótájékoztatóján Christophe Hansen közölte: a közel-keleti konfliktus és annak a nemzetközi ellátási láncokra gyakorolt hatásai továbbra is bizonytalanságot és változékonyságot eredményeznek.

Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket és azok lehetséges hatását az agrár-élelmiszeripari ágazatra, jelenleg azonban nem lát közvetlen kockázatokat az élelmiszerek vagy a műtrágyák elérhetőségére az Európai Unióban. Az egyre emelkedő költségekkel kapcsolatos aggodalmak kezelésére az uniós bizottság azonban "jelentős pénzügyi támogatási csomagot" mutat be még a nyár előtt - emelte ki.

A csomagban a brüsszeli testület több rugalmasságot kíván biztosítani a tagállamoknak azért, hogy a mezőgazdasági tartalékból származó támogatás gyorsan eljusson a gazdaságokhoz anélkül, hogy a tagállamoknak nemzeti tervet kellene készíteniük - magyarázta Hansen, majd hozzátette: a pénz azonnali támogatásra szolgál, ami kulcsfontosságú a következő vetési szezon szempontjából.

(MTI)