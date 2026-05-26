2026. május 26. 19:44

Karácsony Gergely Kijevben - oroszbérenccé változott, mégis kitüntette Zelenszkij?

Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért vett át Budapest nevében kitüntetést Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnöktől Karácsony Gergely Kijevben - erről maga a főpolgármester számolt be kedden a Facebook-oldalán.

Karácsony bejegyzésében azt írta: a Savior City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. "Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott" - tette hozzá a főpolgármester, megemlítve, hogy adományokkal, aggregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogatták testvérvárosaikat, Beregszászt és Kijevet, valamint segítették a menekültek ellátását.

"Továbbra is mindent megteszünk, hogy a háború elől a városunkba menekülő barátaink otthon érezzék magukat nálunk. Továbbra is vállaljuk ukrán gyerekek nyaraltatását, hogy legalább néhány hét biztonságban visszakaphassák a gyerekkorukat" - közölte a főpolgármester. "De tettünk valami mást is: megőriztük az erkölcsi iránytűnket az őrület és a gonoszság korszakában" - fűzte hozzá.

Mint írta, ez a díj Budapestnek szól, de a budapestieket illeti, akik a "rájuk erőltetett gyűlöletkampányok közepette is rengeteg jelét adták szolidaritásuknak". Karácsony bejegyzése szerint az ukrán elnök külön kiemelte beszédében, hogy Budapest szembement az előző kormány külpolitikájával, és kifejezte reményét, hogy az új magyar kormánnyal sikerül partneri viszonyt kialakítani, idézi az MTI.

Mégis mi az, hogy Kijev???

A címünkben megfogalmazott kérdés természetesen költői, csupán arra az "árulásra" akartunk rámutatni, hogy a főpolgármester Kijevnek nevezte az ukrán fővárost:

Holott három éve még ő maga kardoskodott mániákusan amellett, hogy az bizony Kijiv, és aki Kijevet mer írni vagy mondani, az oroszbérenckedik, és nem tartja tiszteletben a derék kijivi héberek érzékenységét... Most pedig ő maga is elkövette e szörnyű írásmódbűnt, méghozzá pont a kitüntetése után.

