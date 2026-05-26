Horvátország pert nyert a Mol ellen egy választottbírósági eljárásban

Horvátország pert nyert a Mol Nyrt. ellen egy választottbírósági eljárásban, amelyben a magyar olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára - közölte kedden a horvát államügyészség (DORH).

A közlemény szerint a választottbírósági testület május 26-i ítéletében teljes egészében elutasította a Mol Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választottbírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben, kamatokkal együtt.

A DORH tájékoztatása szerint a most lezárult ügy előzménye az a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtti beruházási választottbírósági eljárás volt, amelyben 2022 júliusában született döntés. Az ICSID akkor a Mol követelésének egy részét megalapozottnak találta, ugyanakkor kimondta: a gázüzletágról szóló szerződésnek és annak első módosításának állítólagos megsértése miatti további kártérítési igényét a Mol kereskedelmi választottbírósági eljárásban érvényesítheti.

A Mol 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen az ICSID-nél, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. Az ICSID 2022 júliusában a Mol 1,1 milliárd dolláros követeléséből 184 millió dollárt hagyott jóvá, emellett Horvátországnak késedelmi kamatot és az eljárás költségeinek egy részét is meg kellett fizetnie.

A most lezárult kereskedelmi választottbírósági eljárást a Mol 2023-ban indította Horvátország ellen. A magyar vállalat az eljárás során azt állította, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződést és annak első módosítását.

A választottbírósági testület a horvát államügyészség közlése szerint a keresetet teljes egészében elutasította.

(MTI)