Anyaország :: 2026. június 10. 13:32 ::

Motorosrendőröknek hajtott egy ámokfutó a Budai Várnegyedben

A buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst a rendőrök június 10-én 10 óra 40 perc körül Budapesten, az Andrássy úton. A kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott, és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el.



A Lánchídon keresztül az I. kerület, Csónak utcáig jutott, ahol 10 óra 50 perc körül nekihajtott két motorosrendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak.

A gépkocsit vezetőjét a helyszínen elfogták.

Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett - közölték a Police.hu-n.