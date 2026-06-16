Anyaország :: 2026. június 16. 08:27 ::

Továbbra is a felcsúti gázszerelő a leggazdagabb magyar - 182 milliárddal növelte vagyonát

Ismét Mészáros Lőrinc lett Magyarország legvagyonosabb embere, a felcsúti gázszerelőből banktulajdonossá, építőipari, energetikai és mezőgazdasági nagyvállalkozóvá avanzsálódó mágnás vagyona egy év alatt 182 milliárddal gyarapodva, 1422-ről 1604 milliárd forintra nőtt – derült ki a frissen megjelent 100 leggazdagabb magyar 2026 magazinból.

A második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest: újból Csányi Sándor OTP-vezér követi Orbán Viktor gyerekkori barátját. Az OTP elnökének becsült vagyona a 2025-ös 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Megőrizte a harmadik helyét a gépgyártásban utazó Felcsuti Zsolt is, akinek a vagyona a tavalyi 526 milliárd forintról 594 milliárdra emelkedett.

A top 10-ben az olyan megszokott nevek, mint a LiveJasmin elnevezésű szexkamera-szolgáltatást alapító pornómilliárdos Gattyán György, a Duna Aszfalt Zrt.-t tulajdonló, Szijjártó Pétert a Lady MRD luxusjachtján vendégül látó Szíjj László vagy a Gellért Szállót is megszerző ingatlanmágnás Jellinek Dániel mellett egy új szereplő felbukkant: Pavelka Tibor fizikus, egyetemi doktor, a félvezetőipari Semilab cégcsoport alapítója, írja a 24.

Íme a Top10-es lista:

Mészáros Lőrinc - 1604 milliárd forint

Csányi Sándor - 935 milliárd forint

Felcsuti Zsolt - 594 milliárd forint

Veres Tibor - 492 milliárd forint

Gattyán György - 432 milliárd forint

Szíjj László - 418 milliárd forint

Jellinek Dániel - 355 milliárd forint

Jászai Gellért - 333 milliárd forint

Széles Gábor - 317 milliárd forint

Pavelka Tibor - 309 milliárd forint

Az első tíz helyezett vagyona a tavalyi 18 százalékosnál mérsékeltebb ütemben, 12 százalékkal gyarapodott 2026-ra, a top 10 azonban így is összesen 5790 milliárd forintra becsült értékű eszközzel rendelkezik, ami a teljes százfős lista vagyonának 46 százalékát adja.

Ismert nevek a top10-en túl

Az első tizenötbe is bekerült egy új szereplő: Barabás Ernő és Barabás Zsolt, a Hell energiaitalt gyártó vállalat tulajdonosai, akik 189,9 milliárdos becsült vagyonukkal a tizennegyedikek lettek.

Néhány ismert név még a lista első feléről: a Market Építő Zrt. tulajdonló Garancsi István 222 milliárdos vagyonnal a 11., a Futureal ingatlanfejlesztő cégcsoport alapító társtulajdonosa Futó Gábor 204 milliárddal a 12., Tiborcz István, a bukott miniszterelnök veje 193,9 milliárddal a 13., a kampányhajrában a Tisza mellett kiálló, a pártnak 100 milliót utaló Wáberer György 165 milliárdos vagyonnal a 17. lett. Schmidt Mária és családja a 80,4 milliárdos vagyonnal a negyvenkettedik helyen szerepel.

A top 100 összvagyona egy év alatt 1559 milliárddal, 12 579 milliárd forintra nőtt.