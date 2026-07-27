Anyaország :: 2026. július 27. 10:23 ::

Tarr Zoltán: két valótlan adatközlést találtak az Edda zenekarnak szánt támogatások között

Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Edda zenekarnak szánt támogatásai között - jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán közölte: jóváhagyta két olyan cég támogatásainak a visszavonását, amely Pataky Attila előadásaira kért korábban támogatást. A cégeknek vissza kell fizetniük ezeket a pénzeket, "miután az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásainak áttekintése közben újabb furcsaságokra bukkantunk" - tette hozzá.

Tájékoztatása szerint 2025 végén százmillió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical - A Kör - országos turné megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott tízmillió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására.

A két támogatási igény tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. A támogatást kérő ezt a korábbi támogatást nem tüntette fel az igény benyújtásakor, így valótlan adatközléssel befolyásolta a döntést - írta.

Kiemelte: hasonló történt az Edda Művek - Aréna 2026 koncert esetében is, amikor szintén az ideiglenes kollégium kezelésében lévő közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a projekt.

A támogatási igény benyújtásakor az érintett cég a tervezett jegybevételt mulasztotta el feltüntetni az adatlapon. A több tízezer forintért árult jegyekből származó bevétel feltüntetésének hiánya ebben az esetben is valótlan adatközlésnek számít - mutatott rá Tarr Zoltán.

A tárcavezető hangsúlyozta: ahhoz, hogy független és átlátható kulturális rendszer működhessen Magyarországon, szigorúan átvizsgálnak minden egyes támogatást, mert a közpénz átlátható és elszámoltatható elköltése minden egyes magyar ember érdeke.

(MTI)