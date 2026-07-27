Külföld :: 2026. július 27. 11:37 ::

Brazília visszahívta nagykövetét Buenos Airesből, miután az argentin elnök megsértette a brazil elnököt

Brazília vasárnap konzultációra hazahívta Buenos Aires-i nagykövetét, és bekérette az argentin nagykövetet is, hogy magyarázatot kérjen tőle, miután Javier Milei argentin elnök brazíliai látogatása során megsértette Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnököt.

Milei a jobboldali brazil elnökjelölt, Flávio Bolsonaro szombaton Sao Paulóban megrendezett nagygyűlésén felszólalva - a neve említése nélkül - tolvajnak és fogolynak nevezte a brazil elnököt, és arra biztatta a hallgatóságot, hogy szabaduljon ki a baloldal uralma alól.

Javier Milei vasárnap azzal is meggyanúsította a brazil kormányt, valamint Mexikót és az amerikai Demokrata Pártot, hogy együtt finanszíroztak egy "Argentína-ellenes kampányt". Ezzel feltehetően részben azokra a kritikákra utalhatott, amelyeket a labdarúgó-világbajnokság kapcsán kapott az országa és válogatottja.

Az argentin elnök arra is utalt, hogy szomszédja be akart avatkozni a 2023-as argentin választásokba.

A 80 éves Lula a baloldali Munkáspárt jelöltjeként akar újra indulni az októberi elnökválasztáson. Fő kihívója, a 45 éves Flávio Bolsonaro, az egykori jobboldali elnök, a puccskísérletért 27 éves börtönbüntetésre ítélt Jair Bolsonaro fia.

Szintén anélkül, hogy név szerint megemlítette volna Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bírót, az argentin elnök azt is kijelentette, hogy "ez a kopasz szemét" megakadályozta abban, hogy meglátogassa "igazságtalanul bebörtönzött barátját", Jair Bolsonarót.

A brazil külügyminisztérium közleményében "példa nélkülinek" nevezte, hogy egy másik ország elnöke brazil területen becsmérelje az államfőt és az ország demokratikus intézményeit. A tárca közlése szerint bekérették Daniel Raimondi argentin nagykövetet, hogy tiltakozzanak Milei kijelentései miatt, és magyarázatot követeljenek a történtekre.

Brazília Latin-Amerika legnagyobb gazdasága, Argentína pedig a legnagyobb kereskedelmi partnere. Évtizedek óta nem volt példa a két dél-amerikai ország között hasonlóan súlyos diplomáciai feszültségre.

(MTI)