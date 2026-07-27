Külföld :: 2026. július 27. 08:05 ::

Szíria biztonsági megállapodásra törekszik Izraellel

Szíria biztonsági megállapodás megkötésére törekszik Izraellel, a megegyezés később békéhez is vezethet a két ország között - mondta Ahmed es-Saraa szíriai elnök az al-Dzsazírának adott interjújában.

Az államfő szerint Damaszkusz több ország bevonásával igyekszik előmozdítani a megállapodást és arra ösztönözni Izraelt, hogy kiegyensúlyozottabb politikát folytasson Szíriával szemben. Hangsúlyozta, hogy országa kerülni kívánja a katonai összecsapásokat, ugyanakkor egy esetleges megállapodás nem érintené Szíria igényét a Golán-fennsíkra.

Es-Saraa úgy fogalmazott, hogy a biztonsági megállapodás szélesebb körű rendezéshez és átfogó békéhez vezethet a két ország között.

Szíria és Izrael hivatalosan továbbra is hadban áll egymással, békeszerződést nem kötöttek. A két ország közötti egyik legfontosabb vitás kérdés a Golán-fennsík hovatartozása.

Az interjúban a szíriai elnök kijelentette azt is, hogy kormánya nem fontolgat katonai beavatkozást Libanonban. Elmondása szerint Damaszkusz inkább azt keresi, miként segíthetné a libanoni hatóságokat az ország válságának kezelésében. Hozzátette: Szíria támogatja, hogy a fegyveres erő alkalmazásáról kizárólag a libanoni állam dönthessen.

A belpolitikai kérdésekről szólva es-Saraa hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciók feloldása önmagában nem lenne elegendő, Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról is le kellene venni.

A kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőkkel kötött megállapodás végrehajtása késedelmet szenved, ugyanakkor a kormány továbbra is elkötelezett annak megvalósítása mellett - mondta az elnök.

Beszámolt arról is, hogy különbizottság alakult a 2011 és 2024 közötti szíriai háború eltűntjeinek felkutatására. A testület nemzetközi normák szerint, külföldi szakértőkkel együttműködve végzi majd munkáját.

(MTI)