Külföld, Háború :: 2026. július 27. 09:13 ::

A DIW szerint stabil az európai olajellátás, de tartósan magas árakra kell készülni

A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) szerint az iráni háború nyomán kialakult piaci feszültségek ellenére Németország és Európa kőolaj- és üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított, ugyanakkor a Perzsa-öböl térségében zajló konfliktus miatt rövid távon nem várható számottevő olajárcsökkenés.

Franziska Holz, a DIW közgazdásza a dpa hírügynökségnek elmondta: jelenleg biztosított a kőolaj, valamint a finomított kőolajtermékek - így a benzin és a dízel - ellátása. Hozzátette, hogy a kerozin esetében nehezebb a helyzet, de Európa és Németország sokféle forrásból szerzi be az olajat, ezért nem kell széles körű ellátási zavarokra számítani.

A szakértő szerint a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében zajló konfliktus miatt belátható időn belül nem várható érdemi olajárcsökkenés. Kiemelte, hogy a Perzsa-öbölből származó nyersolaj-, benzin- és dízelimport már a szállítások megszakadása előtt is viszonylag csekély szerepet játszott Európában, ugyanakkor a nemzetközileg összekapcsolt olajpiac miatt az európai fogyasztók is megérzik a magas világpiaci árakat.

Holz elmondása szerint a világszintű olajkínálat jelenleg csaknem 20 százalékkal alacsonyabb a háború előtti szintnél. Ezért fontosnak nevezte az üzemanyag-fogyasztás mérséklését Németországban és Európában.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára csütörtökön ismét meghaladta a 100 amerikai dollárt, majd pénteken átmenetileg 96 dollár alá csökkent. Piaci elemzők ezt elsősorban a korábbi árfolyam-emelkedést követő profitrealizálással magyarázták, miközben Donald Trump amerikai elnök 60 kereskedelmi partnerre kivetett vámjai a világgazdasági növekedéssel és az olajkereslettel kapcsolatos aggodalmakat is erősítették.

A helyzet a hónap elején éleződött ki ismét, miután iráni fegyveres erők kereskedelmi hajókra nyitottak tüzet a Hormuzi-szorosban, amire az Egyesült Államok légicsapásokkal válaszolt. Azóta a Brent ára több mint 40 százalékkal emelkedett, miután a korábbi amerikai-iráni tűzszünet alatt az idei, közel 130 dolláros csúcsról mintegy 70 dollárra esett vissza.

(MTI)