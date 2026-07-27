Friss hírek :: 2026. július 27. 08:23 ::

Forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-s autóúton Dunakeszinél

Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton Dunakeszi térségében kedden és szerdán 10 és 14 óra között - közölte az MTI-vel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A térségben a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 kilométer/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni.

A Magyar Közút azt ajánlja az autósoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről.