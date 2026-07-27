Anyaország :: 2026. július 27. 08:47 ::

Medián: csökkent a Tisza támogatottsága a Polgár Judit-ügy után

A Medián július 22. és 24. között a HVG számára készített közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt továbbra is toronymagasan vezet a pártpreferenciákban, de támogatottsága 3–5 százalékponttal csökkent a június végi felméréshez képest. A kutatók szerint, bár nem bizonyítható közvetlen ok-okozati összefüggés a visszaesés és a köztársaságielnök-jelölés körüli események között, de az eredmények alapján az ügy kedvezőtlenül hathatott a kormánypártra.

A felmérés szerint a teljes népesség 57 százaléka szavazna a Tisza Pártra egy közeli országgyűlési választáson. Bár ez visszaesést jelent a júniusi méréshez képest, a biztos pártválasztók körében továbbra is kétharmadot meghaladó támogatottsággal rendelkezik. A Fidesz eközben kisebb erősödést mutatott. A teljes népesség 19 százaléka, a választani tudók 22 százaléka, míg a biztos szavazók 23 százaléka támogatná a pártot. A Medián szerint ezek a változások hibahatáron belüliek. A Mi Hazánk támogatottsága ugyanakkor növekedett június óta, miközben továbbra is kevés a párt nélküli választó.

A kutatás közvetlenül azután készült, hogy Sulyok Tamás aláírta a köztársasági elnöki megbízatásának végét jelentő alaptörvény-módosítást, és Magyar Péter bejelentette, hogy Polgár Juditot jelölné államfőnek, a sakkozó azonban visszautasította a felkérést. A felmérés szerint az ügyet szinte mindenki ismerte: a felnőtt lakosság 97 százaléka tudott arról, hogy új köztársasági elnököt kell választani, míg 94 százalék hallott arról is, hogy Magyar Péter Polgár Juditot javasolta.

Magát a jelöltet a megkérdezettek egyharmada tartotta jó választásnak, míg 42 százalék nem értett egyet a jelöléssel. A Tisza szavazói között is megosztott volt a fogadtatás: 43 százalék támogatta volna Polgár Juditot államfőként, míg több mint egyharmaduk nem értett egyet a döntéssel. A Medián szerint a közvélemény számára nem is Polgár Judit személye, hanem a jelölés folyamata jelentette a problémát.

A megkérdezettek kétharmada kifogásolta, hogy elmaradt a korábban beígért társadalmi egyeztetés a köztársasági elnök személyéről, és mindössze 22 százalék tartotta helyesnek, hogy a Tisza gyorsan megnevezte jelöltjét

A társadalmi egyeztetés hiányát nemcsak a Fidesz szavazói bírálták: a Tisza Párt támogatóinak 60 százaléka is úgy vélte, hogy szükség lett volna a korábban ígért konzultációra. A felmérés szerint a magyarok háromnegyede a közepesnél fontosabbnak tartja, hogy ki lesz Magyarország következő köztársasági elnöke, több mint felük pedig kifejezetten nagyon fontosnak nevezte ezt a kérdést.

(Index nyomán)