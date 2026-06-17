Anyaország :: 2026. június 17. 14:31 ::

A jövő héten a parlament elé kerülnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok

A jövő héten beterjesztjük az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat - írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Péter hangsúlyozta: a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.

"A közpénz visszanyeri közpénz jellegét" - zárta a bejegyzést a kormányfő.

(MTI)