Anyaország, Gazdaság :: 2026. július 3. 18:24 ::

Enyhén erősödött pénteken a forint

Enyhe erősödést ért el pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót délután hat órakor 353,39 forinton jegyezték a reggel hét órai 353,94 forint után, a dollár jegyzése 308,93 forintra csökkent 309,05 forintról, a svájci franké pedig 384,22 forintra ment lejjebb 385,33-ról.

A hetet a forint vegyes eredménnyel fejezte be: az euróval szemben 0,1 százalék, a dollár ellenében 0,6 százalék erősödést ért el, a svájci frankkal szemben pedig 0,2 százalékkal gyengült.

Péntek délutáni jegyzésén a forint 8,1 százalékkal állt erősebben az euróval szemben az év eleji jegyzéséhez képest, a dollár ellenében 5,6 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 7 százalékos erősödést ért el.

(MTI)