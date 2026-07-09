Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. július 9. 16:05 ::

Tíz nappal a szabadulása után megerőszakolt, majd meg is akart ölni egy tízéves kislányt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a férfinak, aki alig tíz nappal azután, hogy egy korábbi büntetéséből kiszabadult, egy újabb, rendkívül súlyos bűncselekményt követett el.

A vádlott rendszeresen járt a faluja temetőjébe a szülei sírját gondozni. Ezen a településen élt a 10 éves sértett és a családja. A vádlott korábban többször összetalálkozott a sértettel, majd 2026. február 26-án kifigyelte a kislányt, aztán hátulról rátámadt, befogta a száját, és az akarata ellenére az erdő felé vitte, ahol megpróbált vele "szexuális cselekményt végezni".

Mivel a kislány sikeresen ellenállt, ezért a vádlott nagyjából 10 percen keresztül fojtogatta. Az áldozat védekezett, segítségért kiabált. Ezt követően a vádlott beljebb vitte az erdőbe, ahol "szexuális cselekményt végzett vele". Azért, hogy a gyerek erről ne tudjon beszélni, egy kötéllel megpróbálta megfojtani. A kislány ismét eredményesen védekezett, azonban a vádlott nem engedte szabadon, elvitte magával.

A kislány úgy került elő, hogy a mobiltelefonjára telepített nyomkövető segítségével az édesapja és a falu polgármestere rájuk talált, és, amikor ezt az elkövető észrevette, elmenekült. Később elfogták.

A Tatabányai Törvényszék a vádlottat többszörösen minősülő emberölés bűntettének kísérlete és további bűncselekmények miatt, mint visszaesőt, 20 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolc év alatti személlyel kerülne kapcsolatba, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen részben felmentésért (!), másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.

(24 nyomán)