Friss hírek :: 2026. július 9. 09:51 ::

Házfalnak hajtott egy teherautó Zalaegerszegen

Összeütközött egy személyautó és egy teherautó csütörtök délelőtt Zalaegerszegen, a teherautó egy házfalnak hajtott - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A közlemény szerint a Gébárti úton történt ütközés következtében a teherautó átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot, majd házfalnak ütközött. A balesetben egy távközlési oszlop is megrongálódott, a teherautóból pedig hidraulikaolaj folyt az úttestre.

Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, az esethez a gáz- és áramszolgáltató, a távközlési cég szakemberei, valamint statikus is érkezik.

A Gébárti út érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.