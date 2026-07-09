Háború :: 2026. július 9. 14:08 ::

Lvivben helyiek összetűztek a toborzóközpont katonáival

Összetűzés tört ki a nyugat-ukrajnai Lviv városában helyiek és a hadkiegészítő és toborzó központ (TCK) munkatársai között, több tucat ember eltorlaszolta az utat, megrongálta és felborította a mozgósítási intézkedéseket végző katonák szolgálati autóját. Az incidensben két katona megsérült - számoltak be csütörtökön helyi hírportálok a hatóságokra hivatkozva.

A szerda este történt eset komoly visszhangot váltott ki, több magas rangú tisztségviselő reagált a történtekre. Mindannyian elítélték a katonák elleni támadást, és a felelősök megbüntetését sürgették.

Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője csütörtökön a Telegramon kijelentette, hogy azoknak, akik erőszakot alkalmaznak az ukrán katonákkal szemben, el kell gondolkodniuk azon, ki védi meg őket orosz támadás esetén.

(MTI)