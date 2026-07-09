Anyaország :: 2026. július 9. 10:03 ::

Kövér, Kubatov, Hadházy és Gyurcsány is elfelejtette leadni a diplomata-útlevelét

Az előző ciklus képviselőinek csaknem kétharmada, 128 politikus kapott diplomata-útlevelet – derül ki azokból az adatokból, amelyeket a hvg kért ki közérdekű adatigényléssel az Országgyűlés Hivatalától.

A zöld színű okmány az országgyűlési képviselőknek alanyi jogon jár – diplomáciai mentesség ugyanakkor nem társul hozzá –, és nemcsak udvarias bánásmódot biztosít a hatóságoktól, hanem számos országba vízummentes beutazást, valamint gyorsított ellenőrzést és határátlépést is a repülőtereken és a határátkelőkön.

A lap adatai szerint az igénylési kedv pártállástól függetlenül magas volt, de frakciónként eltérő mértékben. A tízfős MSZP-frakcióból egyedül Hiszékeny Dezső nem kért ilyen okmányt, a Mi Hazánknál hatból öt képviselőnek volt, a Fidesz–KDNP-nél 60, a DK-nál 50 százalék körül alakult az arány. A momentumos Bedő Dávidnak három útlevele is volt: a sima magyar, a diplomata, és egy svéd, mivel svéd állampolgár is.

A diplomata-útlevél azonban csak a mandátum idejére szól, a ciklus végén az Országgyűlés Hivatalán keresztül vissza kell szolgáltatni a külügyi tárcának – ezt viszont a június 29-i állapotot tükröző lista szerint harmincan, vagyis az érintettek csaknem negyede elmulasztotta. A vissza nem adók között van Kövér László volt házelnök, valamint olyan volt kormánypárti politikusok, mint Kósa Lajos, Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Hollik István és Szatmáry Kristóf, az ellenzék oldaláról pedig Gyurcsány Ferenc, Csárdi Antal és Hadházy Ákos. A listán szerepel a 2023 novemberében elhunyt Turi-Kovács Béla, valamint a június eleje óta letartóztatásban lévő Láng Zsolt is.

Íme a teljes lista:

Bányai Gábor Elemér

Bodó Sándor

Csárdi Antal

Dudás Róbert

Földesi Gyula

Gelencsér Ferenc József

Győrffy Balázs

Gyurcsány Ferenc

Hadházy Ákos Ányos

Halász János

Herczeg Tamás József

Hollik István

Horváth István

Kósa Lajos

Kovács Zsolt

Kövér László Csaba

Kubatov Gábor

Láng Zsolt Péter

Móring József Attila

Németh Szilárd István

Salacz László

Sas Zoltán

Sebők Éva

Szabó Tünde

Szatmáry Kristóf

Tapolczai Gergely József

Tasó László

Tessely Zoltán Károly

Törő Gábor

Turi-Kovács Béla

A megkérdezettek a lapnak magyarázattal is szolgáltak: Kósa Lajos szerint az okmány „úgyis lejár”, de megígérte, hogy külföldi útjáról hazatérve intézkedik. Hadházy Ákos azt mondta, sosem használta, de visszajuttatja. Gyurcsány Ferenc pedig arról beszélt, hogy tavaly májusi lemondása után a kormányablakban próbálta leadni, de ott nem fogadták el, így most postára adta. A hivatal jelezte, ha a felszólítás ellenére sem adják vissza az okmányokat, azokat érvénytelenítik.

A diplomata-útlevél az előző időszakban a képviselőkön túl státusszimbólummá is vált. Egyedi döntéssel civilek százai kaptak ilyet Szöllősi Györgytől Habony Árpádon és Dzsudzsák Balázson át Mága Zoltánig – a Tisza-kormány újjászervezett Külügyminisztériuma ezért 943 indokolatlanul kiadott okmány bevonásáról döntött.

Az új Országgyűlés május 9-i megalakulása óta ugyanakkor visszafogottabb az igénylési kedv. Június végéig mindössze tizenhárman kértek diplomata-útlevelet, többségükben tiszás képviselők – köztük két bizottsági elnök, Bakos Csaba és Hajdu Márton –, de kérte az okmányt a mi hazánkos Toroczkai László, valamint a fideszes Hankó Balázs és Vitályos Eszter is.

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