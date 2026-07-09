Anyaország :: 2026. július 9. 10:32 ::

Fű, majd folyó - természetközeli élményekben volt része egy BMW-snek Győrben

Győrben, a Kunszigeti úton, az Olimpia út felől a Szarvas utca irányába közlekedett személygépkocsival egy férfi július 8-án 18 óra körül. Haladása során a Kunszigeti útról a Rábca folyó partjára tért le, és vélhetően bódultsága miatt a vízbe hajtott. A gépjármű elsüllyedt, a Katasztrófavédelem munkatársai emelték ki.

A baleset során személyi sérülés nem történt. A gépjárművezető ruházatában a rendőrök egy zöld növényi törmelékkel szennyezett őrlőt találtak és foglaltak le. Az intézkedés közben a rendőrök a férfin kábítószer fogyasztására utaló jeleket véltek felfedezni, ő pedig elmondta, hogy a vezetés megkezdése előtt marihuánát fogyasztott.

A sofőrt az egyenruhások előállították, vele szemben drogtesztet végeztek, amely THC-re pozitív eredményt mutatott, így a nyomozók kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki - közölték honlapjukon.