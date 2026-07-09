Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 9. 11:33 ::

A TASZ szerint tömegesen vettek fel cigányokat a nemzetiségi névjegyzékbe a beleegyezésük nélkül

A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson; a szervezet feljelentést tett.



Illusztráció: Facebook

A TASZ azt közölte a Facebook-oldalán, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagyrészt a "roma" nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel választókat.

Kifejtették, hogy a "roma" nemzetiségi listára szavazók száma március végén két nagyobb hullámban bővült, bár sokan le tudtak iratkozni, végül így is több mint 44 ezer ember szerepelt a cigány nemzetiségi névjegyzékben.

A szervezet szerint a kampányban több településen élelmiszercsomag-osztást szerveztek az Országos Roma Önkormányzathoz és a Fideszhez köthető szereplők, és a csomagokat sokszor csak a személyes adatok megadása után lehetett átvenni.

Ezekkel az adatokkal lehetőség nyílhatott a névjegyzékbe vételi kérelmek kitöltésére és leadására csalók által is - tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a kampányidőszakban több mint 10 ezer embert meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami a szervezet szerint valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet.

Mindez felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját, ezért a választások tisztaságának védelme érdekében feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen - közölték.

(MTI nyomán)