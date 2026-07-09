Külföld :: 2026. július 9. 10:15 ::

Németország megállapodott az Egyesült Államokkal a Tomahawk rakétákról

Németország megállapodott az Egyesült Államokkal az amerikai gyártmányú Tomahawk manőverező robotrepülőgépek beszerzéséről és a fegyverek telepítéséről német területen - jelentette be Friedrich Merz német kancellár csütörtökön a berlini parlamentben.

Ezzel a lépéssel kulcsfontosságú stratégiai rést zárunk be országunk védelmében, miközben egyidejűleg dolgozunk a saját európai rendszereink fejlesztésén és európai telepítésén - mondta.

A kancellár elmondta: a megállapodást az ankarai NATO-csúcstalálkozó alatt ütötték nyélbe. Merz hozzátette azt is, hogy a csúcstalálkozó minden várakozását felülmúlta.

A Németországba telepítendő Tomahawk robotrepülőgépek sorsa korábban egy időre bizonytalanná vált, miután Donald Trump elnök májusban elrendelte ötezer amerikai katona kivonását Németországból, valamint törölte a Tomahawk rakéták tervezett németországi telepítését.

(MTI)