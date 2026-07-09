Háború :: 2026. július 9. 16:37 ::

Az ukrán főügyészség "nem állapította meg" Ukrajna érintettségét az Északi Áramlat felrobbantásában

Az ukrán főügyészi hivatal csütörtökön megállapította, hogy Kijevnek nem volt köze az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásához, és javasolta egy közös nyomozócsoport létrehozását Németországgal, amelynek ügyészsége azt gyanítja, hogy a 2022-ben elkövetetett robbantások mögött ukrán állami szervek álltak.

"A nyomozás eddigi eredményei és a rendelkezésre álló információk alapján jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az ukrán államnak, felhatalmazott szerveinek vagy tisztségviselőinek közük lett volna ezekhez a jogellenes cselekményekhez, illetve hogy Ukrajna nevében bármilyen parancsot, utasítást, rendelkezést vagy megbízást adtak volna a szóban forgó gázvezetékek felrobbantására. Ugyanakkor e körülmények vizsgálata még nem zárult le, a szükséges bizonyítékok összegyűjtése és elemzése továbbra is folyamatban van" - hangsúlyozta a főügyészség a hivatalos honlapján.

Közölte: tudomásul vette a német főügyészség tájékoztatását arról, hogy vádiratot nyújtottak be az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 felrobbantásával kapcsolatos ügyben. "Hangsúlyozzuk, hogy a vádemelés az ügyészség eljárási döntése, és nem jelenti bárki bűnösségének megállapítását, illetve a büntetőeljárás körülményeinek végleges értékelését. Bárki bűnösségét kizárólag az a jogerős bírósági ítélet állapíthatja meg, amelyet az összes rendelkezésre álló bizonyíték teljes körű kivizsgálása, valamint az eljárás valamennyi résztvevője jogainak és az eljárási garanciáknak a maradéktalan biztosítása mellett hoznak meg" - mutatott rá az ukrán hivatal.

Kiemelték, hogy az ukrán fél továbbra is együttműködik az illetékes német hatóságokkal. Ennek keretében a német fél megkeresése alapján elvégzik a szükséges nyomozati és eljárási cselekményeket. Azok eredményeiről haladéktalanul tájékoztatni fogják az illetékes német szerveket.

"Ukrajna kész segítséget nyújtani az ügy valamennyi tényleges körülményének feltárásához. Az említett büntetőeljárás keretében megkerestük az illetékes német hatóságokat egy közös nyomozócsoport létrehozása érdekében, hogy ez garantálja az információk gyors és hatékony cseréjét" - írta közleményében a kijevi főügyészség.

Sajtóértesülések szerint egy héttel ezelőtt a német szövetségi ügyészség vádat emelt a gázvezetékek felrobbantásával gyanúsított, Szerhij Kuznyecov néven azonosított, 50 éves ukrán férfi ellen. Jens Rommel német főügyész polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással, annak megrongálásával, robbanószer birtoklásával és robbantások elkövetésével vádolja a férfit.

(MTI)