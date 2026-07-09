Anyaország :: 2026. július 9. 09:00 ::

Magyar Péter Áder állítólagos 55 milliós amerikai nyaralásának részletezésével hangol a mai fideszes tüntetésre

A miniszterelnök csütörtöki Facebook-bejegyzése szerint Áder János volt köztársasági elnök 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával.

Magyar Péter annak kapcsán, hogy Áder János "ma az »önkény« ellen fog tüntetni", közösségi oldalán azt kérdezte: vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe.

"Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak: az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak? Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen? Tényleg a magyar emberek állták a többszázezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)? Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miamiban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandoba? Hány ilyen útja volt elnök úr? Hány külföldi horgászatot álltak a magyar adófizetők?" - sorolta a kérdéseket Magyar Péter.

A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, hogy álljon ki a magyarok elé, és mondja el, "hány magánprogramját fizették a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett", és jelölje meg, hogy "mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába".

(MTI)