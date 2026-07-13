Anyaország :: 2026. július 13. 14:01 ::

NMHH: újfajta, gyermekek behálózását célzó trend jelent meg a világhálón

Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hétfőn az MTI-vel.



Fotó: Eset

A közlemény szerint a gyermekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány most arra hívja fel a figyelmet, hogy az elkövetők módszerei folyamatosan változnak, és egyre kifinomultabbá válnak.

Az NMHH által működtetett jogsegélyszolgálathoz, az Internet Hotline-hoz nemrégiben egy olyan bejelentés érkezett, amely egy új típusú, különösen aggasztó online visszaélési formára világít rá.

A bejelentést egy aggódó szülő tette, miután észlelte, hogy kiskorú gyermeke Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorú felhasználóval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, s ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, a bizalmával súlyosan visszaélt.

A három szervezet a közleményben közösen hívja fel a figyelmet a gyermekek online behálózásának veszélyére, és arra, hogy az elkövetők egyre profibb módszereket alkalmaznak.

Fontosnak nevezték, hogy a gyermekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van.

Azt tanácsolták a fiataloknak, hogy ha valaki azt kéri, hogy a beszélgetéseteket tartsd titokban, tekintsd figyelmeztető jelnek, a titok ugyanis mindig az elkövetőnek kedvez. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani a személyes adatokat, fényképeket vagy videókat - tették hozzá.

Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei és kapcsolatai iránt; ismertessék meg velük az online manipuláció és a bizalomszerzés tipikus jeleit; gyanús kapcsolatfelvétel esetén mentsék el az üzeneteket, készítsenek képernyőfotókat, mert azok később bizonyítékként szolgálhatnak.

Megjegyezték, hogy az elkövetők gyakran használják az empátia vagy a lelki támogatás látszatát arra, hogy bizonytalan, kiszolgáltatott gyermekek bizalmába férkőzzenek. A tudatosság, a nyílt kommunikáció és a korai jelzések felismerése kulcsszerepet játszik a gyermekek védelmében.