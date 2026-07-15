Anyaország :: 2026. július 15. 21:46 ::

Közös nyilatkozatban kérnek tájékoztatást a Budapesti Operettszínház társulatának tagjai

Közös nyilatkozatban kérték a Budapesti Operettszínház vezetésétől a sajtóban megjelent, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) és Orbán János Dénes műveihez kapcsolódó kifizetésekkel összefüggő információk tisztázását szerdán a színház társulatának tagjai.

A közösségi oldalaikon szerdán közzétett nyilatkozatban úgy fogalmaztak, hogy "mélységes megdöbbenéssel" értesültek a sajtóban megjelent információkról, amelyek szerint a KMTG - amelynek Orbán János Dénes szakmai vezetője - jelentős összegű kifizetéseket teljesített Orbán János Dénes részére olyan művek felhasználási jogaiért, amelyek közül több a Budapesti Operettszínház repertoárján is szerepel.

Mint írták, a nyilvánosságra került információk a színház működésével összefüggésben olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek álláspontjuk szerint további tisztázást igényelnek. Hangsúlyozták, hogy a társulat tagjaiként ezekről a juttatásokról nem volt tudomásuk, aggályaik azonban már régóta fennállnak a színház működésével kapcsolatban. Hozzáfűzték: az előadás- és bemutatószámok alakulása, valamint a szakmai és anyagi megbecsültség helyzete csak néhány az évek óta megfogalmazott problémák közül.

A nyilatkozat szerint a társulat tagjai korábban több fórumon is jelezték észrevételeiket, ám azok nem találtak meghallgatásra. Felidézték azt is, hogy egy közelmúltbeli színészszektori értekezleten a vezetés a csökkenő előadásszámot és a kevesebb bemutatót elsősorban forráshiánnyal indokolta, a most nyilvánosságra került információk fényében azonban ezt a magyarázatot önmagában nem tartják kielégítőnek.

A társulat tagjai ezért arra kérik a színház vezetését, hogy érdemben reagáljon a sajtóban megjelent információkra, és ismertesse, milyen összefüggés áll fenn a nyilvánosságra került kifizetések és a Budapesti Operettszínház működése között, illetve milyen hatással voltak vagy vannak ezek az intézmény gazdálkodására és művészi tevékenységére.

A közös nyilatkozatot 35 társulati tag írta alá.

(MTI)