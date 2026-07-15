Anyaország :: 2026. július 15. 17:29 ::

Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött a belügyminiszter

Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter - közölte a Belügyminisztérium szerdán az MTI-vel.

A Nemzeti Információs Központ főigazgatója 2026. július 14-étől Orosz László nemzetbiztonsági alezredes, akit a miniszter előléptetett nemzetbiztonsági ezredessé. Pósfai Gábor Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki budapesti rendőrfőkapitánynak július 16-ai hatállyal.

A miniszter visszavonta az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettese, Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, a beosztásba kinevezte Plánk Róbert rendőr ezredest július 16-ai hatállyal.

A belügyminiszter Lauda Zoltán rendőr dandártábornokot bízta meg a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésével július 15-ei hatállyal. Visszavonta a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Somssich Gabriella rendőr dandártábornok vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, egyúttal a beosztás ellátásával Kálmán Zsolt rendőr ezredest bízta meg július 16-ai hatállyal.

Pósfai Gábor visszavonta a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitány, Dékány Balázs rendőr dandártábornok vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, és a korábbi Somogy vármegyei rendőrfőkapitányt, Molnár Gábor rendőr dandártábornokot bízta meg a feladatkör ellátásával július 16-ai hatállyal.

Szintén visszavonta Fekete Géza György rendőr alezredes Vas vármegyei rendőrfőkapitányi megbízását július 15-ei hatállyal. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Takács Tibor rendőr altábornagyot nevezte ki július 16-ai hatállyal.

A miniszter Varga Mihály Vilmos rendőr alezredest nevezte ki a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ állományába igazgatónak július 16-ai hatállyal, akit egyben előléptetett rendőr ezredesnek. Pósfai Gábor a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének Matuska Zoltán tűzoltó ezredest nevezte ki július 15-ei hatállyal.