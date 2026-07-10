Extra, Cigánybűnözés :: 2026. július 10. 10:50 ::

A tiszás önkény már a kávétejszínt is üldözi

A rendőrség körözési listáján tűnt fel Kunu Márió egykori menyasszonya, Czakó Emília – közismertebb nevén Kávétejszín – a Blikk beszámolója szerint. A hatóság kábítószer birtoklásának gyanúja miatt adott ki ellene elfogatóparancsot, amelyet a lap szerint a Police.hu oldalán található nyilvántartás alapján július 9-én rendeltek el - írja az Index.

A Blikk cikke felidézi, hogy Kunu Márió és Czakó Emília azután kezdtek egymással járni, hogy az "énekes" házassága Kunu Alexandrával véget ért. Kapcsolatuk azonban viharos, "se veled, se nélküled" viszony volt. Márió korábban meg is kérte Kávétejszín kezét, ám az eljegyzés után nem sokkal szakítottak. A lap szerint idén márciusban, féltékenységi viták nyomán az "énekes" végleg bejelentette a kapcsolat lezárását.



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A Blikk arra is kitér, hogy Kunu Márió neve az elmúlt években több alkalommal is szerepelt körözési listákon. 2022-ben zaklatás vétsége miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot, később kábítószer-birtoklás gyanúja miatt is körözték, a Budapesti Rendőr-főkapitányság pedig 2026. január 13-án garázdaság gyanúja miatt rendelt el ellene újabb körözést.

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