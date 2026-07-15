Külföld :: 2026. július 15. 21:24 ::

A tesztoszteron szintjét is ellenőrzik a jövőben az amerikai hadsereg idősebb tagjainál

A tesztoszteronszint ellenőrzése is részévé válik az éves egészségügyi felülvizsgálatnak az amerikai hadsereg 30 évesnél idősebb aktív állományának esetében - közölte Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

A miniszter a közösségi médiában megjelent bejegyzésében jelentette be az intézkedést, amelyet a harcképesség fenntartására irányuló törekvésekkel indokolt.

"Miközben komoly befektetéseket végzünk a fegyverrendszereinkbe, platformokba és eszközökbe, addig a legdöntőbb taktikai előnyünk mindig is maga a harcoló katona lesz" - hangoztatta, és kötelességnek nevezte ennek az előnynek a fenntartását a katonai teljesítmény optimalizálásán keresztül is.

Pete Hegseth szerint a tesztoszteronteszt révén biztosítják majd azt, hogy a katonák a megfelelő hormonszinttel rendelkeznek ahhoz, hogy a legjobbjukat tudják nyújtani feladatuk elvégzése közben, és "rendelkezzenek a kitartáshoz és harchoz megkívánt biológiai alapokkal".

A hadügyminiszter szerint a hormonszint növelését nem mesterséges úton akarják elérni, de a tervek szerint azon katonák, akiknél a tesztoszteronszint csökkenését mutatja ki az ellenőrzés, önkéntes alapon a pótlásra irányuló kezelésben részesülhetnek.

(MTI)