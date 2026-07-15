Anyaország :: 2026. július 15. 12:20 ::

Bekerült a jegyzőkönyvbe a tiszás Kulcsár Krisztián parlamenti kurvaanyázása

Megjelent a múlt keddi parlamenti ülés jegyzőkönyve. Az ülésteremben elhangzottak leirata igazolja, hogy – bár a közvetítésben nem hallatszott – a tiszás Kulcsár Krisztián valóban kurvaanyázott a fideszes Molnárné Lezsák Anna (a korábbi MDF-es, majd fideszes képviselő, Lezsák Sándor lánya) felszólalása közben, és a családját szidalmazta.



Molnárné Lezsák Anna (fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

A jegyzőkönyv alapján Kulcsár többször közbeszólt, amíg Lezsák beszélt:

A tiszás politikus trágár sértését többen szóvá tették, a mi hazánkos Apáti István és a KDNP-s Latorcai Csaba is bocsánatkérésére szólította fel, utóbbi azt is jelezte neki, hogy a jól hallható közbekiabálása szerepelni fog a jegyzőkönyvben, mivel a gyorsíróknak is hallaniuk kellett.



Kulcsár Krisztián (fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Kulcsár végül bocsánatot kért, indulatosnak nevezve a mondatait. „Természetesen nem gondoltam szó szerint” – tette hozzá rövid felszólalásában. Lezsák Anna elfogadta a bocsánatkérést, ugyanakkor később több fideszes politikus azt követelte, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke távozzon az Országgyűlésből.

A Tisza-frakció akkor azt írta: „Kulcsár Krisztián (…) hibázott. Hibáját elismerte, és elnézést kért. Bízunk benne, hogy nemcsak ő, hanem minden képviselő tanult az esetből.”

(24 - Telex nyomán)