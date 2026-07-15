Anyaország :: 2026. július 15. 14:57 ::

Eljárást indítottak egy ásós-vasvillás autórongáló ellen, aki megharapta a rendőrt

A nyomozó ügyészség és a rendőrség is nyomozást indított egy autókat rongáló férfi ellen, aki megharapta a vele szemben intézkedő rendőrt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a férfit felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája - az ügyészi indítvánnyal egyezően - egy hónapra elrendelte a letartóztatását; a gyanúsított fellebbezést jelentett be a döntés ellen.

Az esetleírás szerint a középkorú férfi egy kelet-magyarországi kistelepülésen vasvillával és ásóval gépjárműveket rongált meg, és járókelőket fenyegetett. A helyszínre érkező rendőrök többször felszólították, hogy tegye le az ásót, erre ő az ásót ütésre emelve elindult a rendőrök felé. A rendőrök elektromos sokkolót használtak a támadóval szemben, ettől a férfi elesett, majd feltérdelt, és az ásót ismét ütésre emelte.

A férfi ellenállását végül három rendőrnek sikerült letörnie: testi kényszert alkalmaztak vele szemben, az ásót kivették a kezéből, majd megbilincselték. A férfi eközben megharapta az egyik intézkedő rendőr alkarját, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva.

A megsérült rendőr a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

Az autók megrongálása ügyében a rendőrség garázdaság bűntette miatt folytat nyomozást a férfi ellen - közölte a nyomozó főügyészség.