Anyaország, Sport :: 2026. július 15. 13:03 ::

Elhunyt Szántó Imre ökölvívóedző, korábbi szövetségi kapitány

Nyolcvankét éves korában, hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai bokszarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa.

A hazai szövetség közösségi oldalának szerdai híre felidézte: Szántó édesapja a Budapesti Honvéd legendás ökölvívó-szakosztályában edzősködött, ő pedig a nyolcvanas évek végén került a juniorválogatott élére, illetve Papp László mellé a magyar felnőttválogatott ringsarkába.

Az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak, ezt a posztot 12 éven keresztül, egészen az athéni játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok lett. Utóbbi 2000-ben Sydneyben ötkarikás bronzérmet nyert.

Szántó Imre, "Öcsi bácsi" az elmúlt években már visszavonultan élt, tavaly még ott volt a Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi ünnepségén, mint ahogyan tavasszal Papp László 100. születésnapján is, akkor már betegen.

A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.

(MTI)