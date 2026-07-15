Anyaország :: 2026. július 15. 11:44 ::

Hajdu János arról beszélt a kihallgatásán, hogy Rogán államtitkára hívta fel az ukrán pénzszállítók ügyében

A Terrorelhárítási Központ (TEK) felmentett főigazgatója, Hajdu János először Farkas Örstől, a Rogán Antal által irányított Miniszterelnöki Kabinetiroda akkori államtitkárától értesült az ukrán pénzszállítók ügyéről – írja a 444 a birtokába került 24 oldalas jegyzőkönyv alapján, amely Hajdu János gyanúsítotti kihallgatásának részleteit tartalmazza.



Illusztráció: 444

Hajdu Jánost az ügyben hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanújával hallgatták ki. A volt TEK-vezető panaszt tett a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ugyanakkor vallomást tett. Jelenleg szabadlábon védekezik.

A jegyzőkönyv szerint Hajdu Jánost március 3-án (az ukrán pénzszállítók elfogása előtt két nappal) Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár hívta fel, és arra kérte, hogy jelenjen meg egy megbeszélésen az Információs Hivatal épületében. A találkozón többek között a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőjének helyettese, valamint két, számára ismeretlen személy vett részt. Hajdu János elmondása szerint azt sem tudta, hogy az érintettek az Információs Hivatalhoz, az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz vagy a NAV-hoz tartoztak-e.

A volt főigazgató a dokumentum szerint ezen a megbeszélésen hallott először arról, hogy a titkosszolgálatok figyelmébe került egy Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító konvoj.

Állítása szerint azt is ekkor közölték vele, hogy a szolgálatok feljelentést készülnek tenni a konvoj szabálytalan – de nem illegálisnak minősített – pénzszállítása miatt.

A tanúvallomások szerint az akció során több kérdés is felmerült az elfogott személyek kezelésével kapcsolatban. Eszerint az akció után az egyik NAV-os vezető megkapta a TEK-től az eljárás során keletkezett jelentéseket és az átadás-átvételi jegyzőkönyveket. A vallomása szerint ezek pontatlanok voltak.

A NAV-os vezető azt állította, hogy az operatív törzsben a jelen lévő TEK-es vezetőktől kérte a bilincsek levételét, mondván: „tanút nem hallgatunk ki bilincsben”. Állítása szerint erre nem kapott választ, kollégái hasonló kérését pedig szintén elutasították, az egyik indoklás szerint azért, mert „a tábornok”, vagyis Hajdu János így rendelkezett.

Az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintett magánszemélyek ügyvédje korábban azt közölte, hogy ügyfeleit álláspontjuk szerint 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották, egyikük pedig életmentő orvosi beavatkozásra szorult. Emiatt ismeretlen elkövető ellen feljelentést tettek.

(Index)