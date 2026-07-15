Programajánló :: 2026. július 15. 10:18 ::

Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, kiállítások a Kurultájon

Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, íjászprogramok, a magyar-hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket az augusztus 14-16. között Bugacon megrendezendő Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlésen - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Korábban már bejelentették, hogy az idei Kurultájon több mint húsz nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből száznál több hagyományőrző csapat, valamint több mint kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. Ötven olyan program is lesz, amelyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből - emelték ki a szervezők.

Kiemelt esemény lesz a Kurultáj nyílzápor, a lovasnomád harci viadal, a csikós- és lovassolymász-bemutatók, valamint a kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni zenei és táncos előadások. A rendezvény kiállításai közül kiemelkedik az "Atilla Sátra", amelyben "Ordosztól az Őrségig – A hunok, türkök, magyarok kincsei" címmel régészeti-antropológiai tárlat nyílik. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül.