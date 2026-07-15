Háború :: 2026. július 15. 10:06 ::

Tanul Trump a háborús bűnös izraeli főnökétől: erőműveket és hidakat akar bombázni Iránban

Donald Trump amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal.

Az elnök a Fox News hírtelevíziónak washingtoni idő szerint kedden délután adott interjúban úgy fogalmazott, hogy Iránnak "nincs más választása", mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel.

Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások.

Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során "nagyon odafigyel a polgári lakosságra", ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben "nagyon komoly károkat" sikerült okozni.

(MTI)