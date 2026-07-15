Anyaország :: 2026. július 15. 09:47 ::

Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt

Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt; a 33 éves német férfi május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a német nyomozók nagy erőkkel keresték a magyar kapcsolatokkal is rendelkező férfit, aki a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Azt írták, június 10-én a német hatóságok arról tájékoztatták a KR NNI fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a Terrorelhárítási Központ műveleti egységét is bevonták.

A férfit a német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították; átadásáról később gondoskodnak - áll a közleményben.

(MTI)