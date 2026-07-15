Orbán Viktor korábbi miniszterelnökkel az Index stábja a frankfurti repülőtéren futott össze hétfőn. Az egykori kormányfő az Egyesült Államokba tartott, hogy a helyszínen tekintse meg a labdarúgó-világbajnokság két elődöntőjét, illetve a vasárnapi finálét.
A korábbi miniszterelnök meg is jelent Dallasban a lelátón, de nem a VIP-páholyban, hanem a többi szurkoló között, hogy megtekintse a spanyol–francia elődöntőt, írja a lap.
Az egykori kormányfő valami IShowSpeed nevű néger TikTok-videójában bukkant fel:
@laszlonebonabori #CapCut #orban #worldcup #ishowspeed #stream ♬ Originalton - Goofy Ahh Sounds
Több részlettel, jobb minőségben:
(Forrás: Reddit)
Több találgatás is elindult azzal kapcsolatban, hogy ki lehet az a személy a felvételen, aki Orbán Viktor mellett ült. Sokan azt feltételezték, hogy Mészáros Lőrinc foglal helyet mellette, de a Blikk információi szerint azonban ez téves: a férfi valójában Jakab János, a budafoki futballklub tiszteletbeli elnöke.
A focirajongó miniszterelnök korábban még indulása előtt arról beszélt, hogy szerinte a franciák az esélyesebbek a találkozón. (Tehát szerinte a franciák fekete bőrűek, és Afrikából származnak... - a szerk.)
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