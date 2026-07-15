Külföld, Háború :: 2026. július 15. 14:14 ::

Bolíviában nyomozás kezdődött az orosz hadseregbe történő csalárd toborzások ügyében

Bolíviában nyomozás kezdődött az orosz hadseregbe történő, hamis álláshirdetések útján végzett, Ukrajna elleni harcra szánt férfiak toborzásának ügyében - közölte kedden a helyi ügyészség.

Az elmúlt napokban a közösségi médiában megjelent videók olyan bolíviaiakat mutatnak, akik orosz katonai egyenruhában a konfliktusövezetben teljesítenek szolgálatot. "A nyomozás már folyamatban van" - nyilatkozta a sajtónak Roger Mariaca, Bolívia főügyésze.

"Az emberkereskedelemre és -csempészetre szakosodott ügyészség dolgozik az ügyön" - mondta, hozzátéve, hogy nemzetközi együttműködést szeretnének kialakítani az ügyben.

A nyomozás elsősorban a 29 éves José Maria Soleto esetére összpontosít. A férfi egy videóban elmesélte, milyen az élete a háborús övezetben unokatestvérével és két másik személlyel, akik feltehetően Peruból és Kolumbiából származnak. Ezek az országok szintén nyomoznak állampolgáraik esetleges csalárd toborzása ügyében.

"Mindennapjaink állandó feszültségben telnek" - derült ki José Maria Soleto szavaiból. A bolíviai utcai ételárus állítólag azzal az ígérettel hagyta el Bolíviát, hogy 16 ezer amerikai dollárt kereshet. Felesége kedden azt állította, hogy a férfi meghalt.

Májusban az orosz nagykövetség Peruban egy közleményben elismerte, hogy peruiak írtak alá szerződést az orosz fegyveres erőkhöz való csatlakozásra, de az állította, hogy önkéntesekről volt szó.

(MTI)