Extra, Sport :: 2026. július 15. 07:39 ::

2-0-ra győzte le Spanyolország Macronék majmait

Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a "francia" csapatot a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében, és készülhet a vasárnapi fináléra.



A "francia" csapat (fotó: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a Real Sociedad csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt.



Van egy kis különbség... (forrás: FIFA)

A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentína párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével.

(MTI nyomán)