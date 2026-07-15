Friss hírek :: 2026. július 15. 13:37 ::

Vádat emeltek a nagydorogi nő ellen, aki megölte kéthetes gyermekét

Vádat emelt a Tolna Vármegyei Főügyészség a 25 éves nagydorogi nő ellen, aki tavaly augusztusban megölte kéthetes gyermekét - közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel.

A főügyészség különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő nőt - írták közleményükben.

A vádirat szerint a nő augusztus 20-án délelőtt - miután az élettársa dolgozni ment - sétálni indult újszülöttjével. A gyermeket babakocsival a község határába, egy földes útra tolta, ahol a síró csecsemőt kivette, hogy megnyugtassa. Amikor nem sikerült megnyugtatnia, a gyermeket többször nagy erővel a földre dobta, majd a közeli fás, bokros területen lévő aljnövényzetbe hajította. A bántalmazás következtében a csecsemő súlyosan megsérült, és néhány percen belül meghalt.

A nő ezután hazatolta a babakocsit, és a rendőrségen a gyermek eltűnéséről, elrablásáról tett bejelentést. A nyomozók aznap délután találták meg a holttestet.

A főügyészség a büntetlen előéletű, a bűnösségét beismerő vádlottal szemben a többszörösen minősülő emberölés miatt fegyházbüntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Törvényszéknél, úgy, hogy a nő ne legyen feltételes szabadságra bocsátható. Indítványozták a letartóztatás fenntartását is.