Anyaország :: 2026. július 15. 13:55 ::

Több mint 113 ezer látogató tekintette meg az Attila-kiállítást

Több mint 113 ezer látogató váltott jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum július 12-én lezárult Attila-kiállítására kevesebb mint hat hónap alatt - közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.

A közleményben emlékeztettek, hogy másfél évnyi tervezés és szervezés, majd hónapokon át tartó előkészület és kivitelezés után január 22-én nyílt meg a múzeum Attila-kiállítása, amely 13 ország 64 múzeumának négyszáz műtárgyát mutatta be.

"Az, hogy több mint 113 ezer látogató volt kíváncsi az Attila-kiállításra, a legnagyobb elismerés a Nemzeti Múzeum szakemberei számára, és igazolja, hogy nagy szükség van színvonalas kiállításokra" - idézték a közleményben Zsigmond Gábor főigazgatót.

A tájékoztatóban kitértek arra, hogy július végén az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmával nyílik újabb időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban Amerikai álom címen.