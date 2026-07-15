Háború :: 2026. július 15. 08:26 ::

Az amerikai haderő ismételt csapásokat mért iráni célpontokra

Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot – közölte a Középső Parancsnokság.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének bejelentése szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul.

A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.

Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka közleményt adott ki, amelyben arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hét napban Irán hét polgári kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, amelyek legénységének "tucatnyi tagja életét vesztette, megsebesült, vagy eltűnt".

Hozzátette, hogy az iráni katonaság a teherhajók mellett több tucat drónnal és rakétával támadta a Perzsa-öböl partján fekvő szomszédos államokat, amiért szintén felelősségre vonásban részesül.

Az amerikai haderő kedden már a negyedik egymást követő napon hajtott végre átfogó katonai csapást Irán ellen elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárda támadóképességeit célozva.

(MTI)