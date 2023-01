Elcsatolt részek :: 2023. január 20. 09:35 ::

15 éves lány érkezett légzési nehézségekkel a szatmárnémeti kórházban - a második szívmegállás után már nem tudták újraéleszteni

Meghalt egy 15 éves, légzési nehézségekkel jelentkező kamaszlány a szatmárnémeti megyei sürgősségi kórház sürgősségi osztályán, miután az első sikeres újraélesztés után másodszor is megállt a szíve – tájékoztatott csütörtökön a kórház.

A közlemény szerint a lány szerda délután jelentkezett a sürgősségi osztályon légzési nehézségekkel. A tünetek – gyengeség, sápadtság, tahikardia, 88 százalékos oxigénszaturáció – akut légzési distressz szindrómára utaltak. Intubálták, az orvosok az első vizsgálatok után akut tüdőödémára és tüdőembóliára gyanakodtak, így trombolízist alkalmaztak.

Az orvoscsapat erőfeszítései ellenére a páciens állapota rohamosan romlott, és hirtelen szívmegállás következett be, de sikerült újraéleszteni. Mintegy 30 perccel később azonban másodszor is leállt a szíve, és már nem tudták újraéleszteni. 19 óra 10 perckor megállapították a halál beálltát – számolt be a kórház, hozzátéve, hogy boncolással fogják megállapítani az elhalálozás pontos okát.