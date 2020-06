Íme a közleményük. A szemkilövetőnek mellesleg pont ma van a születésnapja - az egybeesés több mint jelképes...

A büntethetőségi korhatár leszállítása helyett valódi megoldásokra, a pedagógusok anyagi megbecsülésére és iskolapszichológusokra van szükség!

Többször is leírtuk és elmondtuk már: pedagógiai problémákat pedagógiai, és nem rendészeti eszközökkel kell kezelni! Az iskolaőrség tervezett bevezetése nem csak az oktatási intézmények elvárható autonómiáját sérti, de a diákok, a pedagógusok és a szülők alapvető jogait is. Amire azonban most készül a kormány, az túlmegy minden határon! A büntethetőségi korhatár leszállításával már 12 éves kortól lehetővé tenné azt, hogy a diákok ellen rendőrségi eljárás induljon. Vagyis a kormányzat a megoldás helyett megint a nyers erő útját választotta, és nem átallja kriminalizálni a magyar gyerekeket.

A Demokratikus Koalíció szerint az iskolai erőszak elkerülése érdekében továbbra sem iskolaőrségre és a diákok fenyegetésére van szükség, hanem végre anyagilag is megbecsült pedagógusok, normálisan megfizetett iskolapszichológusok, mentálhigiénés szakemberek és szociális munkások együttműködő munkájára!

Arató Gergely

a DK frakcióvezető-helyettese, oktatási szakpolitikusa