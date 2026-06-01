2026. június 1. 10:14

A végrehajtói kar elnöke 52 millió forintot vett fel osztalékként a cégéből

A 2024-es 120 millió forintos árbevétel után 232 millió forintos árbevételt ért el Lupkovics Beáta, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnökének végrehajtói irodája – derült ki a cég hivatalos beszámolójából.

Lupkovics Beátát azután választották meg a szervezet vezetőjévé 2023-ban, miután kiderült: elődje, Schadl György ellen korrupció miatt vádat emeltek. Az ügyészség szerint Schadl György pénzért intézett másoknak végrehajtói helyeket, összesen pedig több mint 900 millió forintos korrupciós pénzt fogadott el. Egyéb esetekben pedig az is felmerült, hogy manipulálják a végrehajtási ügyeket, árveréseket.

Lupkovics Beáta végrehajtói irodája a nyereséget tekitnve az árbevételnél is jobban teljesített: a 2024-es 27 millió forint után 2025-ben 58 millió forintos adózott eredményt ért el. Ebből az összegből 52 millió forintot vett fel osztalékként, a többit eredménytartalékba helyezte.

Az MBVK elnöke Varga Judit volt igazságügyi miniszter egykori évfolyamtársa. Az új elnökségben pedig helyet kapott Kovássy Szabolcs, Papp Gábor, Ódor Gergely István, és Kósa Zoárd, míg az MBVK operatív vezetője, a hivatalvezető továbbra is Takács Katalin maradt.

A tisztújítás pikantériája az volt, hogy a szavazás előtt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő közzétett egy levelet, amelyben bizonyos végrehajtók mellett kampányolnak. A levélben – melyet utóbb annak aláírója és maga a végrehajtói kar is hamisítványnak nevezett – több végrehajtót is megneveztek, és úgy tüntették fel őket, mintha kiemelt politikai támogatást élveznének. Végül éppen azt az öt embert választották az elnökségnek, sőt még az is stimmelt, hogy Lupkovics Beáta lett az elnök, írja a hvg.