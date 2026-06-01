Külföld :: 2026. június 1. 12:08 ::

Éjszakai szesztilalom lépett életbe Varsóban

Varsóban hétfőn hatályba lépett a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, melynek értelmében este 22 óra és reggel 6 óra között tilos lesz szeszes italokat értékesíteni boltokban és benzinkutakon.



Fotó: Jaap Arriens / Nurphoto / Getty Images

Az éttermekre és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik a tiltás.

A részleges alkoholtilalmat eredetileg a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. A fővárosi közgyűlés márciusban hagyta jóvá a szabályozást, annak ellenére, hogy Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester eredetileg ellenezte az ötletet.

A szesztilalom előzményeként már tavaly novembertől két varsói negyedben kísérleti jelleggel korlátozták az árusítást. A varsói rendőr-főkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben éves összevetésben 37 százalékkal alacsonyabb bűnözést tapasztaltak, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt.

A főpolgármesteri hivatal megrendelésére januárban végzett telefonos felmérés szerint a varsóiak 58 százaléka támogatja az intézkedést, 27 százalékuk viszont ellenzi. Az alkoholárusítás éjszakai tilalmát 2018 óta már több mint 200 lengyelországi helységben vezették be, többek között Krakkó és Gdansk városában, valamint Poznan, Wroclaw, Rzeszów és Katowice belvárosában is.

(MTI - 24)