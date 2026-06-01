Árad az SZDSZ! - írja Facebook-bejegyzésében Dúró Dóra, tényekkel támasztva alá szavait.
Íme a Tiszában meghatározó kormányzati szerepet kapott emberek háttere:
  • Kapitány István miniszter impexes múltú globalista lobbista.
  • Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes korábbi SZDSZ-es és MSZP-s politikusok mellett is dolgozott.
  • Tóth Péter, aki saját bevallása szerint Magyar Péter legbaloldalibb szavazója, nemzetbiztonsági főtanácsadó lett.
  • Bódis Kriszta kormánybiztos LMBTQ-aktivista, a Csipke Józsika című mese szerzője.
  • Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter szivárványos és ukrán zászlós profilképet is beállított magának Facebook-oldalán.
  • Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár szerint a Meseország mindenkié című LMBTQ-mesekönyvnek minden gyerekszobában ott a helye.
  • Tóth Gábor államtitkár a 2006-os gyurcsányi szemkilövős rendőrterror idején Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt.
  • Heidl György egyházügyi államtitkár kiállt a Pride mellett. Szerinte a nemzettudatot elkezdték „erőszakosan terjeszteni”, amitől „ösztönösen idegenkedik”.
  • A három kormányszóvivő egyike az ATV-től jött, ketten pedig az RTL-től érkeztek.
