Árad az SZDSZ! - írja Facebook-bejegyzésében Dúró Dóra, tényekkel támasztva alá szavait.
Íme a Tiszában meghatározó kormányzati szerepet kapott emberek háttere:
- Kapitány István miniszter impexes múltú globalista lobbista.
- Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes korábbi SZDSZ-es és MSZP-s politikusok mellett is dolgozott.
- Tóth Péter, aki saját bevallása szerint Magyar Péter legbaloldalibb szavazója, nemzetbiztonsági főtanácsadó lett.
- Bódis Kriszta kormánybiztos LMBTQ-aktivista, a Csipke Józsika című mese szerzője.
- Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter szivárványos és ukrán zászlós profilképet is beállított magának Facebook-oldalán.
- Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár szerint a Meseország mindenkié című LMBTQ-mesekönyvnek minden gyerekszobában ott a helye.
- Tóth Gábor államtitkár a 2006-os gyurcsányi szemkilövős rendőrterror idején Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt.
- Heidl György egyházügyi államtitkár kiállt a Pride mellett. Szerinte a nemzettudatot elkezdték „erőszakosan terjeszteni”, amitől „ösztönösen idegenkedik”.
- A három kormányszóvivő egyike az ATV-től jött, ketten pedig az RTL-től érkeztek.