75 milliárd euróra is rúghat majd a japán SoftBank Group befektetése franciaországi MI-infrastruktúrába

A japán SoftBank Group akár 75 milliárd eurót is befektet franciaországi mesterségesintelligencia-infrastruktúrába, amelynek keretében összesen 5 gigawatt kapacitású adatközpontokat fejleszt és üzemeltet majd Franciaországban - jelentette be vasárnap a vállalat.

A japán technológiai konglomerátum közlése szerint első lépésben 45 milliárd eurós beruházással 3,1 gigawatt kapacitású adatközpontokat épít ki Észak-Franciaországban 2031-ig. A projekt a SoftBank eddigi legnagyobb európai mesterségesintelligencia-infrastruktúra-fejlesztése lesz.

A vállalat további franciaországi helyszínek fejlesztését is tervezi, erősítve az ország szerepét a következő generációs digitális infrastruktúrák egyik vezető európai központjaként.

"A mesterséges intelligencia új korszakba lép, és azok az országok, amelyek kiépítik az ehhez szükséges infrastruktúrát, meghatározzák a technológia, az ipar és a társadalom jövőjét" - hangsúlyozta Szon Maszajosi (Masayoshi Son), a SoftBank Group elnök-vezérigazgatója.

A nagyszabású projektben a SoftBank a francia Schneider Electric vállalattal működik együtt. Olivier Blum, a Schneider Electric vezérigazgatója az AFP hírügynökségnek nyilatkozva a partnerséget kiemelkedő jelentőségűnek nevezte, hozzátéve, hogy ez a legnagyobb ilyen jellegű beruházás Franciaország történetében.

A beruházás bejelentésére közvetlenül a hétfőn a versailles-i kastélyban megrendezendő Choose France gazdasági csúcstalálkozó előtt került sor, ahol Emmanuel Macron francia elnök külföldi befektetőket kíván Franciaországba invitálni.

A francia kormány az elmúlt hónapokban többször is megerősítette azt a célkitűzését, hogy az ország a mesterséges intelligencia területének egyik meghatározó globális szereplőjévé váljon.

Franciaország villamosenergia-termelésének nagyjából 65-70 százaléka származik atomenergiából. Az ország a legnagyobb atomenergia-részarányú nagy gazdaság. Franciaország nagy mennyiségű, stabil atomenergiás villamos energiát tud biztosítani az energiaigényes mesterségesintelligencia-rendszerek számára.

