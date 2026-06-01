Anyaország :: 2026. június 1. 12:20 ::

Óvodánál mutogatta magát egy szatír, megúszhatja felfüggesztett fogházzal

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt szeméremsértés vétsége miatt egy férfi ellen, aki a belvárosi utcákon magát szeméremsértő módon mutogatta.

A vádirat szerint a vádlott 2025. júliusában reggel Kazincbarcika belvárosában egy óvoda kerítéséhez fordulva letolta a nadrágját, és szeméremsértő magatartást tanúsított. Az önkormányzati rendészet járőrei a távfelügyeleti riasztás alapján kiérkeztek a helyszínre, és megakadályozták további cselekményét, a rendőrök pedig intézkedtek vele szemben.

A vádlott 2025. november közepén délben a városban egy járdán letolta a nadrágját, és megint szeméremsértő magatartást tanúsított. Egy nő észrevette, ekkor a férfi visszavette a nadrágot, a nő viszont telefonon értesítette a rendőrséget.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést indítványozott - közölték honlapjukon.