Anyaország :: 2026. június 1. 12:34 ::

Két Tiborcz-cég is egymilliárd forint feletti bevételt termelt 2025-ben

Az Orbán Viktor volt miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST-csoport cégei két csoportra szakadtak: a holding- és pénzügyi vállalatok jelentős profitot termelnek, miközben az operatív cégek milliárdos árbevétellel működnek, és akad közöttük veszteséges vállalkozás is.

A friss mérlegekből kiderül, hogy a BDPST Equity Zrt. és a BDPST Capital Zrt. ugyan nem termelnek árbevételt, mégis komoly nyereséget hoztak: előbbi közel 470 millió, utóbbi több mint 612 millió forintos profitot ért el 2025-ben. A bevételek döntően pénzügyi műveletekből származnak, az összeget pedig nem vették ki, hanem benthagyták a cégekben.

Míg a holdingcégek a pénzügyi műveleteken keresztül halmozzák a profitot, míg a tényleges bevételt a tanácsadási, marketing- és ingatlanos cégek termelik ki.

A BDPST Koncept Kft. 1,44 milliárd forintos árbevétel mellett 123 millió forintos nyereséget ért el, míg a BDPST Ingatlanfejlesztő Kft. 1,15 milliárdos forgalom mellett 144 milliós profitot hozott.

A profit sorsa azonban különbözik: a Konceptnél a teljes nyereséget bent hagyták, míg az ingatlanfejlesztő cégből 100 millió forint osztalékot kivettek a tulajdonosok.

A prémium bababolt viszi a pénzt



A cégcsoport egyik legfeltűnőbb kivétele az Odu Store: a prémium bababolt 2025-ben több mint 214 millió forintos veszteséget termelt, és a saját tőkéje már több mint 300 millió forintos mínuszba csúszott.

A céget eredetileg Orbán Ráhel, a volt kormányfő legidősebb gyereke alapította, majd tavaly a férjéhez, Tiborczhoz került, de a vállalkozás indulása óta nem tudott nyereséges lenni, és összességében már közel félmilliárd forintos veszteséget halmozott fel.

A bolt 2025 őszén a szintén Tiborcz-érdekeltségű ötcsillagos szállodába, a budapesti Dorothea Hotelbe költözött.

Szijjártó Péter felesége több mint 300 millió forintot vett ki cégéből

A dokumentumok szerint a Szijjártó-Nagy Szilvia tulajdonában lévő Interior Design Kft. – melynek se honlapja, se más nyilvános megjelenése – rendkívül sikeres. A tavalyi évhez képest van némi visszaesés, sorozatban két éve csökken a cég bevétele: a 2024-es 1,5 milliárd után tavaly 1,1 milliárd forint folyt be a kasszába.

A cégnek kevesebb kiadása volt: 898 millió után 672 millió forint. A cég kilenc alkalmazottjára azonban többet kellett fordítani, 92 helyett 106 milliót. A nyereség szintén alacsonyabb lett az előző évihez képest, 491 millió forint után 354 millió forint.

Szijjártó Péter felesége pedig osztalékként ki is vett 335 millió forintot. A cég alapítása óta eltelt bő 6 évben pedig összesen 2,3 milliárd forintot.

(24 - Index - 444 nyomán)